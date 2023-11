Zagra Matthew Perry'ego? Spotkali się wcześniej na planie

Zac Efron w roli gwiazdora

Crosby wyjawiła, że serialowy Chandler Bing wytypował już nawet osobę, która mogłaby go zagrać. Postawił na 36-letniego Zaca Efrona, z którym przed niespełna 15 laty spotkał się na planie filmu "17 Again" Burra Steersa. Gwiazda "High School Musical" byłaby idealnym wyborem ze względu na to, że już raz wcielała się w Perry'ego, co sam zainteresowany nazwał "dobrą robotą".