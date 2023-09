We Love Cinema – celebracja miłości do kina na najdłuższym wakacyjnym festiwalu filmowym BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Festiwal celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. W niepowtarzalnych sceneriach sopockiego Molo i zakopiańskich Krupówek w każdy wakacyjny czwartek fani kina spotykali się pod hasłem We Love Cinema. Podczas tego dnia tematycznego, który odbywał się pod patronatem Banku BNP Paribas, prezentowane były specjalnie wyselekcjowane filmy, które zdobyły uznanie i nagrody na największych światowych festiwalach filmowych.