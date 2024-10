Whoopi Goldberg odpowiada Trumpowi: "ja nigdy nie złapałam nikogo za genitalia"

Whoopi Goldberg gwiazda lat 80. i 90.

Whoopi Goldberg zadebiutowała na ekranie filmem "Kolor purpury" w 1985 r., w reżyserii Stevena Spielberga. Rola Celie, maltretowanej afroamerykańskiej dziewczynki, przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara. Już ten debiut pokazał, że Goldberg to aktorka o ogromnym talencie, zdolna do odgrywania zarówno dramatycznych, jak i komediowych ról.