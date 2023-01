"Widowisko", "arcydzieło". Widzowie na całym świecie czekają na ten film

Co jeszcze w tym odcinku podcastu? Nie mogło zabraknąć bomby, jaką na rodzinę królewską zrzucił książę Harry. Książka "Spare" stała się w Wielkiej Brytanii najszybciej sprzedającą się w historii książką z gatunku non-fiction. Pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy w pierwszych dniach od premiery, księcia Harry'ego wyprzedza tylko inny Harry - czarodziej Potter. Co można przeczytać w biografii "rojalsa"? Dlaczego zdecydował się na bardzo intymne zwierzenia? Specjalnie dla was chwyciliśmy za egzemplarz i omówiliśmy co dziwniejsze wątki.