WIEDŹMY Premiera DVD i Blu-ray™ już 19 maja!

Przy tworzeniu filmu, Zemeckisa wspierali go wieloletni współpracownicy, w tym nominowany do Oscara operator filmowy Don Burgess („Forrest Gump”), scenograf Gary Freeman, montażyści Jeremiah O'Driscoll i Ryan Chan, nominowana do Oscara projektantka kostiumów Joanna Johnston („Lincoln”) i nominowany do Oscara kompozytor Alan Silvestri („Ekspres polarny”, „Forrest Gump”).