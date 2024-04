Wielka premiera Netfliksa. "Nie chcieliśmy angażować się politycznie"

ZS: Moim założeniem było nakreślić na tyle pełny obraz stworzonej przez siebie mitologii, żeby trzeci akt drugiego filmu nie potrzebował już dalszej ekspozycji, mógł stanąć pewnie na nogach i niejako żywić się tym, co już zostało powiedziane. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, od czystej kartki, ale teraz mamy nakreśloną tak gęstą sieć powiązań, że możemy korzystać z tego, co już zostało wymyślone, odbijać się od tego, co mamy. Wylaliśmy już fundamenty. Wymyśliłem dość fabuły, żeby wydać też komiksy osadzone w tym świecie, nagrać podcasty. I choć nie wszystko to, o czym mówię, jest już dostępne, to miałem, jako twórca, luksus posiąść trochę tej tajemnej wiedzy i dysponowałem bazą, na której mogłem budować, opierając się na własnych pomysłach.