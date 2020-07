Winona Ryde broni byłego narzeczonego. O takim związku się nie zapomina

Johnny Depp i Winona Ryder byli jedną z ciekawszych par w Hollywood w latach 90. Depp zakochał się w Ryder na zabój i wytatuował sobie na ramieniu nawet napis "Winona Forever", znaczy "na zawsze". I choć dziś podobno napis skrócony jest do "wino forever", to uczucie między dawnymi partnerami jakieś zostało.

Winona złożyła zeznania w sądzie, w odniesieniu do głośnej i bardzo medialnej sprawy o przemoc domową. Co powiedziała o swoim związku z gwiazdorem, którego "The Sun" nazywa "żonobijcą"?