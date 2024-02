Wygrał walkę z nowotworem. Od leków już się nie uwolni

Zachęcając do wizyt i badań profilaktycznych, Wysocki wielokrotnie mówił, że uratowało go wykrycie zmian we wczesnym stadium. Do lekarza udał się z, jak można by sądzić, drobnostką – powiększonymi węzłami chłonnymi. Okazało się jednak, że sprawa jest poważna: rak jądra.