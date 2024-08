Wojna byłych małżonków. Rozwód ciągnie się od 5 lat

Channing Tatum i Jenna Dewan walczą o pieniądze aktora

Za trzy miesiące powinna ruszyć kolejna rozprawa dotycząca podziału majątku po rozwodzie. Jak jednak ujawnia Channing Tatum, jego była żona złożyła w sądzie wniosek o to, by procesem nie mogli zajmować się aktualni prawnicy gwiazdora. Tatum zarzuca żonie, że celowo i trochę absurdalnie działa tak, by jak najbardziej opóźnić proces. Dodał, że Jenna nie może mieć żadnego wpływu na kancelarię prawną, z której on korzysta.