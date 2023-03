Wolności nie ma. Gąsiorowska, Lubos, Nosowska i Szroeder w nowym projekcie filmowym "RÓJ"

- "RÓJ" przeciera szlak zupełnie nowemu sposobowi realizacji filmów. Branża filmowa jest jednym z wielu przedstawicieli fundamentalnego paradoksu wolności, bardzo popularnego w dzisiejszych czasach. Z jednej strony dostęp do "kamery" jest coraz większy i ta przestrzeń się pozornie zdemokratyzowała, jednak w zakresie finansowania oraz dotarcia do szerszej publiczności środowisko filmowe jest bardzo hermetyczne i daje szansę nielicznym. To, co robimy, różni się od działalności innych producentów filmowych czy serwisów streamingowych. Udało nam się znaleźć w tym aspekcie odpowiedni balans. Dla naszych inwestorów to przede wszystkim projekt nastawiony na zwrot z inwestycji. Z kolei my na początku naszej drogi postanowiliśmy, że wszystko, co zarobimy na projekcie przeznaczymy na realizację kolejnych filmów, nie tylko naszych, ale także innych zdolnych twórców – chcemy, żeby ten nowy model realizacji filmów osiągnął jak największą skalę - Łukasz Siódmok, Prezes Zarządu RÓJ SA.