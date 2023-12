Konwencja filmu Paula Kinga jest w pewnym sensie zbliżona do tego, co zaproponował wcześniej Burton. Oba filmy to musicale z rozbudowaną, mocno działającą na wyobraźnię scenografią, oba zdają się rozwijać fabularnie gdzieś na granicy jawy i snu, w miejscu i czasie nie do końca określonym, wśród ludzi, którzy raczej stanowią pewne rodzaje archetypów i symboli osobowości niż konkretne postaci.