Druga część hitu będzie dłuuuga. Czy fani to przetrwają?

Oczywiście blockbusterom daleko jest do takich wyników, ale faktycznie kilka ubiegłych lat przyniosło tendencję do wydłużania czasu trwania obmyślanych na najbardziej dochodowe produkcji. Weźmy pierwszy z brzegu tytuł: "Avengers: Koniec gry" braci Russo to trzy godziny i dwie minuty. Tegoroczny "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese to z kolei aż trzy godziny i 26 minut.