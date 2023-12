Numer jeden na świecie. "Film idealny na święta, rewelacja"

Willy Wonka w dzieciństwie miał absolutny zakaz jedzenia słodyczy. Jego ojciec, znany stomatolog, pozwalał wprawdzie, by syn podczas święta Halloween chodził wraz z innymi dziećmi po cukierki, ale wszystkie przyniesione łakocie wrzucał do pieca. Pewnego razu Willy potajemnie zjadł jedynego cukierka, który ocalał, i tak narodziła się jego miłość do słodyczy. Gdy dorósł, założył sklep ze słodkościami, dorobił się fortuny i wybudował największą na świecie fabrykę czekolady.