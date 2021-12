Wybierz dla siebie zawód przyszłości. Pomoże ci w tym odpowiedni sprzęt

Powszechna cyfryzacja i automatyzacja naszego życia sprawią jednak, że z czasem zapragniemy powrotu do przeszłości, bliższego kontaktu z naturą i funkcjonowania w przestrzeni bardziej zsynchronizowanej z biologią człowieka. Pomoże nam w tym stylista naturalnego życia. To coach, który pozwoli mieszkańcom zatłoczonych miast na "powrót do dzikości", obcowanie z naturą i dzikimi zwierzętami. Choćby przez chwilę.