Zachwyty nad "Chłopami". Światowe media na kolanach

7 września ruszył 48. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto. To właśnie na tym wydarzeniu, które potrwa do 17 września, wyróżniony nagrodą Variety Artisan Award został operator Łukasz Żal. Nie jest to jednak jedyny polski akcent, bo w programie znalazło się aż pięć polskich produkcji bądź koprodukcji. To właśnie w Toronto światową premierę miał film "Chłop", czyli najnowsze dzieło twórców "Twojego Vincenta" - DK Welchman (znana jako Dorota Kobiela) i Hugh Welchmana.