"Zadra": na scenę wkraczają raperki

Szare blokowiska, bieda i artyści w ciałach dresiarzy – tak do tej pory wyglądało kino opowiadające o polskich raperach. Tymczasem hip-hop już dawno przestał należeć do młodych chłopaków "reprezentujących biedę". Powędrował w ramiona chudych intelektualistów, bananowej młodzieży oraz wytatuowanych, kolorowych dziewczyn. Dziś słychać go na Stadionie Narodowym. "Zadra" po kolei odhacza punkty na mapie schematów, by krok po kroku je przełamywać.