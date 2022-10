Zapraszamy na wystawę "Tumult Malarski" w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej

Nowy ekspresjonizm niemiecki postrzega się jako jeden z ostatnich wielkich artystycznych ruchów XX wieku. Sukces młodych artystów zza naszej zachodniej granicy, których twórczość zyskała dużą popularność w latach 80-tych, uznawany był za symbol powrotu w sztuce do malarstwa figuratywnego. Istotną rolę w ruchu tym odegrała formacja Mülheimer Freiheit, która wyróżniała się przyjaznym stosunkiem do wszelkich zjawisk artystycznych. Mówiono o artystach tej grupy – twórcy bez ideologii. Nazwa grupy pochodzi od adresu pracowni znajdującej się w podwórku zaniedbanej kamienicy położonej w pobliżu brzegów Renu, przy ulicy Mülheimer Freiheit nr 110 w Kolonii. W październiku 1980 roku zebrało się tam kilku malarzy, którzy potem wspólnie działali do 1984 roku. Stało się to za sprawą przygotowań do wspólnej wystawy, jaką zaproponował im Paul Maenz właściciel niezwykle ważnej kolońskiej galerii, który stał się ich promotorem. Wystawę, otwarto ostatecznie 13 listopada 1980 roku. Niesamowity zbieg okoliczności sprawił, że wernisaż toruńskiego wydarzenia odbędzie się dokładnie 42 lata później!