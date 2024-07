Zdobędzie Oscara? Młody gwiazdor wcielił się w postać gwiazdy muzyki

"A Complete Unknown" to fragment tekstu ze słynnego utworu artysty zatytułowanego "Like a Rolling Stone", który powstał w 1965 roku. Bob Dylan miał wówczas 24 lata. Gwiazdor "Diuny" Timothée Chalamet, choć może na to nie wygląda, jest starszy o 5 lat. Zwiastun, pierwsze opinie o filmie, jego tematyka stawiają aktora w gronie faworytów w oscarowej rywalizacji (Chalamet osobiście zaśpiewał wszystkie utwory, które usłyszą widzowie).