Zendaya olśniła w Paryżu. Fani obdarowali ją ogromnym croissantem

26 kwietnia w kinach pojawi się nowy film z udziałem Zendayi "Challengers". To historia miłosnego trójkąta w tenisowej oprawie. Aktorka gra byłą mistrzynię, której karierę przerwała kontuzja. Odnajduje się w nowej roli, trenerki swojego męża (Mike Faist) i winduje go na szczyt. Kiedy jednak przychodzi zła passa, namawia go do udziału w poślednim turnieju, w którym startuje również ich wspólny przyjaciel z dawnych lat (Josh O'Connor).