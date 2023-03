Żenujące teksty Hugh Granta. Ashley Graham komentuje zamieszanie

Graham nie miała łatwego zadania, rozmawiając z Hugh Grantem. Modelka miała zadawać proste pytania, by jedynie podtrzymywać zainteresowanie widzów, co aktor przyjmował z widocznym zażenowaniem. Na pytanie o to, co go przyciągnęło na galę, odpowiedział, że "jest tu przecież cała ludzkość. To targowisko próżności". Gdy Graham zapytała, czy chciałby tej nocy kogoś zobaczyć, czy trzyma za jakąś gwiazdę kciuki, stwierdził, że "za nikogo konkretnego".