Ziemia nasza jedyna. Poruszające dokumenty o przyrodzie na krańcu świata i jej obrońcach w serwisie CANAL+ online

"Patagonia. Życie na krańcu świata" to opowieść o ostatnich mieszkańcach egzotycznego Eldorado. Są nimi majestatyczne walenie, leniwe uchatki, pełne gracji pumy i budzące respekt kondory. Śledząc tę fascynującą ekspedycję, zobaczycie taniec godowy perkozów, który do złudzenia przypomina argentyńskie tango, poznacie tryb życia pumy – największego drapieżnika Ameryki Południowej i dowiecie się, który ssak zamieszkujący te tereny jako jedyny zapada w stan zimowej hibernacji. Ten serial zachęca do samodzielnej eksploracji Patagonii, jednak już samo oglądanie zapierających dech w piersiach zdjęć zapewnia niesamowite doznania. Serial dokumentalny – poza walorami wizualnymi – ma także ważną misję. Jego twórcy chcą uświadomić widzom, że na przyszłość rajskiej Patagonii ma wpływ każdy z nas.