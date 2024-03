Zjawiskowa Jessica Chastain promuje nowy film "Pamięć"

- Trudno jest opowiadać o historiach dotyczących traumy, bolesnych doświadczeń z przeszłości. Tak wielu ludzi przeszło przez przerażające doświadczenia i znalazło sposoby, by iść naprzód. Jestem pewna, że prawie każdy zna osoby, które doświadczyły w swoim życiu bardzo mrocznych rzeczy. Przygotowując się do filmu, spędzam dużo czasu na tworzeniu historii postaci, które gram. Nawet jeśli nie ma to nic wspólnego z filmowymi scenami, tworzę tego typu opowieść, bo wtedy mogę być bliżej mojej bohaterki, mogę ją lepiej zrozumieć. To bardzo inspirujące, że Sylvia nawiązuje relację z Saulem, tak naprawdę jedyną osobą, która widzi ją wyłącznie w chwili, w której się poznają. Nie musi wyjaśniać niczego z przeszłości, kim jest, liczy się tylko to, co "tu i teraz". Uważam, że jest to niezwykle inspirujące w tej relacji - mówiła w jednym z wywiadów Jessica Chastain