Złamał fanom serca dwa razy. Cavill ma już nową pracę

"Przez 30 lat marzyłem o tym, by zobaczyć na ekranie uniwersum Warhammer. Teraz, po 22 latach doświadczenia w branży, czuję, że mam odpowiednie umiejętności, by wprowadzić kinowe uniwersum Warhammer w życie" - zaznaczył gwiazdor, dodając, że w projekcie pomaga mu jego partnerka, Natalie Viscuso. "Do wszystkich fanów Warhammer, obiecuję szanować to, co tak kochamy. Obiecuję, że dostarczę wam coś znajomego. Zobowiązuję się dostarczyć wam coś fantastycznego, czego jeszcze nie było" - przekazał. Na koniec zaznaczył, że szukają reżysera, scenarzysty, twórcy produkcji.