Zmarł Zdzisław Zaczyk. Żona była przy nim do końca

- Kiedy mąż zachorował, chcieli go zabrać do szpitala, ale się nie zgodziliśmy. Wygrzebaliśmy się z tego wszystkiego dzięki temu, że byliśmy tu, w Skolimowie. [...] Poprosiłam, by, jeżeli mój stan zdrowia będzie taki, że będą mnie chcieli zabrać do szpitala, to nie. Tu mam zakończyć życie - mówiła żona.