Znalazł się na skraju przepaści. On dał mu drugie życie

Przez ładnych parę lat Keanu Reeves należał do najlepiej zarabiających aktorów. Wystarczyło jednak jedno potknięcie i hollywoodzcy producenci od razu odwrócili się do niego plecami. Przez długi czas Reeves występował jedynie w niezależnych produkcjach, a do łask powrócił dopiero po sukcesie "Johna Wicka". 24 marca w kinach pojawi się czwarta część przebojowej serii.