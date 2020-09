Znamy nominowanych do finału konkursu Grand Video Awards

54 filmy spośród ponad 600 zgłoszonych materiałów trafiły do finału konkursu Grand Video Awards 2020. Jego ideą jest honorowanie twórców najbardziej kreatywnych filmów wideo w internecie. 17-osobowe jury wskazało nominowanych do nagród w 11 kategoriach, w tym nowej - wideoklip. Dwie nominacje otrzymały produkcje Wirtualnej Polski.

Grand Video Awards honoruje najbardziej kreatywnych, oryginalnych i nowatorskich autorów oraz promuje najlepszą twórczość wideo w polskim Internecie. W tym roku zgłoszono ponad 600 produkcji. Profesjonalne jury złożone z 17 osób nominowało 54 filmy w 11 kategoriach.

Wśród nominowanych dwie produkcje Wirtualnej Polski. Błażej Żuławski został nominowany w kategorii Branded Content za "In Love with You" natomiast Mateusz Gołębiewski za "Hycel. Historia nietypowej pasji" w kategorii Hobby, Sport, Podróże.

Poniżej lista wszystkich kategorii i nominowanych produkcji.

Branded Content:

1. Błażej Żuławski – Wirtualna Polska – "In Love With You odc. 1"

2. Filip Połoska i Aleksander Kropidłowski – Noizz.pl – "Wysłaliśmy DNA zagrożonych gatunków zwierząt w kosmos. Czy ktoś odczyta sygnał?"

3. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "Rzeczy, które widzę [6K]"

4. Krzysztof Gonciarz i Tofu Media Polska – Krzysztof Gonciarz – "Największy mit na temat recyklingu"

5. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Dziewczyna vs prezenty \| Czy mówiłem Wam?"

6. Odeta Moro – Onet On – "Odeta Moro: »Można zbierać szczękę z podłogi!« \| Pasja w podróży"

In Love With You [odc. 1]

Gaming:

1. Arkadiusz Kamiński – arhn.eu – "Historia PlayStation 3 – Time Warp"

2. Grzegorz Barański, Łukasz Skalik – PIĄTEK – serial oryginalny – "Powrót do przeszłości"

3. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "O co chodzi w tej grze?!"

4. Tomasz Bury – Mestre – "Tak tworzy się klimat w grach wideo \| Post Scriptum"

Hobby, podróże, sport:

1. Artur Marcol, Piotr Furmankiewicz, Mateusz Michalak – Fumi Studio – "MVP \| Animation Short Film inspired by Kobe Bryant"

2. Kamil Adam Janko, Karol Pikuła, Paweł Kamiński – MegaSpaceFighter Productions, Brick Force Studios, pkmovies92 – "LEGO Star Wars: The Mandalorian – Official Trailer Stop Motion"

3. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Spacer donikąd"

4. Mateusz Gołębiewski – Wirtualna Polska – "Hycel. Historia nietypowej pasji"

Hycel. Historia nietypowej pasji

Beauty, fashion food:

1. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Mukbang o Mukbang"

2. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Salty lemon – napój z kiszonej limonki"

3. Karolina Zientek – ClassyKA – "»Wybacz, ale to nie jest to, co zamawiałem«...\| Historia makijażu"

4. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "Unboxing bluzy z Żabki za 1000 PLN!!"

Edukacja, nauka, technika:

1. Cezary „CeZik” Nowak – NutkoSfera – "Małe ciała niebieskie \|\| NutkoSfera"

2. Dawid Myśliwiec – Uwaga! Naukowy Bełkot – "Słowo na sobotę – o wracaniu do domu"

3. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Deepfake o deepfake"

4. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Zjadłam mięso z probówki!"

5. Michał Nogala – Janusz Filmu – "Kolor i równowaga w kadrze"

6. Piotr Kosek – Astrofaza – "Lecimy na Księżyc – odwiedzamy stację kosmiczną"

Publicystyka, wideorozmowa:

1. Borys Adam Uczułka – Planeta Abstrakcja – "Najgorsze miejsce do życia"

2. Człowiek Warga – Z Dvpy – "Cała prawda o JUTUB – Strzał z D"

3. Grzegorz Barański, Łukasz Skalik – PIĄTEK – serial oryginalny – "Życie na kółkach"

4. Igor Leśniewski i Piotr Dziadosz – Ajgor Ignacy – "My, dzieci z domu dziecka"

5. Kaja Kraska, Mateusz Mękarski – Globstory – "The game. Migranci na szlaku bałkańskim"

6. Konrad Śniady, Wiktor Bruchal – Konrad Śniady – "Niezwykli pasterze reniferów"

7. Sylwester Wardęga – WATAHA – Krulestwo – "Rozmowa z cyberprzestępcą"

Muzyka:

1. Karolina Pielesiak, Natalia Szymaniec – Szparagi – "Szparagi – Ja, bogini (Official Video)"

2. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Martin Stankiewicz #hot16challenge2"

3. Wojtek Szumański i Karol Papała – Wojtek Szumański – "Siódemka (Wojtek Szumański)"

Wideotutorial:

1. Dorota Spaczyńska-Pilorz – Dorotas Freaks – "Wonderland After Dark \| Top 5 \| Face Awards Polska \| NYX"

2. Kamil Adam Janko – MegaSpaceFighter Productions – "Jak zrobić animację poklatkową z LEGO – warsztaty stopmotion"

3. Michał Nogala – Janusz Filmu – "Łączenie scen techniką smash cut"

4. Michał Nogala – Janusz Filmu – "Przejścia montażowe, fajne triki i efekty"

Kultura i sztuka:

1. Człowiek Warga – Z Dvpy – "Odyseja 2010 – film krótkometrażowy Wargi"

2. Daniel Rusin – Reżyser Życia – "LGBT Polska short film"

3. Daniel Rusin, Ewa Ciepałowicz, Natalia Jabłońska – Reżyser Życia – "»Znikające dzieci, nastoletnia depresja« (gościnnie Roxie Węgiel, Wersow, Anna Dereszowska)"

4. Igor Leśniewski i Piotr Dziadosz – Ajgor Ignacy – "Clickbait \| short film"

5. Marek Hucz i Jan Jurkowski – G.F. Darwin – "Jezus »Miłujcie się« \| Stand-Up \| 2019"

6. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Moja strefa komfortu"

Rozrywka i komedia:

1. Karolina Pielesiak, Adam Andrzejewski – Szparagi – "Skansen (film krótkometrażowy) – [Szparagi]"

2. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "Jeździłem ciężarówką po mieście i gadałem głupoty"

3. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Wujek vs działka \| Czy mówiłem Wam?"

4. Natasza Parzymies – Natasza Parzymies – "Control / Kontrola (Episode 5)"

Wideoklip:

1. Bartłomiej „Brandys” Kalinowski – JETLAGZ – "Jetlagz – 32 smartfony"

2. Iga Krefft, Łukasz Jaśniak – Ofelia – "Ofelia – To do pana"

3. Łukasz Jedynasty, Bartosz Krusznicki, Zuzanna Staszewska – Łydka Grubasa – "Łydka Grubasa – Walec (Oficjalny Teledysk) (2020)"

4. Marek Skrzecz – Fisz Emade Tworzywo – "Fisz Emade Tworzywo – Nie za miłe wiadomości"

5. Kinga Brocka, Ifi Ude x Marta Nizio Bashesh – IfiUdeVEVO – "Ifi Ude – Tato, tato ft. Bart Pałyga, Marcin Lamch"

6. Maciej Szupica, Krzysztof Kiziewicz – Mystic Production TV – "Organek – Pogo (Official Video)"

Odbywa się też głosowanie na Nagrodę Widzów; Swoje głosy można oddać TUTAJ.

W pracach jury uczestniczyli Jacek Amsterdamski (head of video Wirtualna Polska), Piotr Chrobot (dyrektor zarządzający Life on Mars), Przemysław Drosik (CEO LocoMotive), Dawid Kaźmierczak (social media & PR director 180heartbeats Jung v. Matt), Mateusz Kulczycki (realizator dźwięku, Digital Beast), Jakub Kwaczyński (head of strategy GoldenSubmarine), Mieszko Mahboob (reżyser dźwięku, właściciel Zgrywa Studio), Weronika Mirowska (dyrektorka wydawnicza "Press"), Piotr Onopa (reżyser, Match & Spark), Kamil Pohl (reżyser filmu i animacji), Marcin Przymus (dyrektor zarządzający, współwłaściciel FilmGarden), Andrzej Skworz (przewodniczący jury, redaktor naczelny "Press"), Ewa Maria Szczepanowska (dyrektorka kreatywna Warszawskiej Szkoły Filmowej), Marek Titow (producent, właściciel Altereye), Michał Walkiewicz (redaktor naczelny Filmwebu), Magdalena Widuch (CEO ColorOffOn), Marek Zając (szef kanału Polsat Rodzina).

Laureaci zostaną ogłoszeni na gali Grand Video Awards 6 października o 19.30 podczas transmisji live na www.grandvideoawards.pl, press.pl, wp.pl oraz na kanałach Press i GVA na Facebooku.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)