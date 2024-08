Znowu w życiu mu nie wyszło. Przyszłość sagi Kevina Costnera pod znakiem zapytania

Drugie życie i druga szansa "Horyzontu"

Jest jednak światło w tunelu, żeby nie powiedzieć, że na horyzoncie dla Costnera. Na platformę Max trafiła pierwsza część "Horyzontu". W Polsce fim można wypożyczyć (15 zł) np. na Prime Video. Gracze branży vod niemal bili się o to, by to u nich znalazł swój dom film Costnera. Dlaczego dla aktora to może być szansa? Ponieważ historia zna masę przypadków, gdy film, który przez kina przeszedł bez echa, podbił serca widzów streamingu.