Zrezygnowała z dublerki. "To wszystko ja, cały czas, całkiem naga"

Randki to jednak nie wszystko. Głównym zadaniem Maddie będzie doprowadzenie do inicjacji seksualnej, która, zdaniem rodziców, jest chłopakowi konieczna przed pójściem na studia. Prawiczek ma lat 19, jednak jego wygląd i emocjonalne zachowanie przedstawione zostało w bardzo dziecinny sposób, co, zdaniem wielu osób, trąci groomingiem.