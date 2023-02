Zrobił z Siwiec aktorkę. Teraz powiedział, co sądzi o jej talencie

Kawulski nie miał wątpliwości. - To są bardzo zdolne dziewczyny i świat polegający na tym, że wrzucamy kogoś w jakąś rolę i jeszcze uzurpujemy sobie prawo, żeby oceniać, jak ktoś jest aktorem i śpiewa, to mówimy do niego: "Co ty robisz stary? Dlaczego ty śpiewasz?". Albo jesteś piosenkarzem i zaczynasz grać, to też nie za dobrze. Jesteś blogerem i chcesz napisać książkę, to nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że ludzie się szufladkują i mają do siebie pretensje za to, że mieli czelność coś zmienić w swoim życiu - powiedział Kawulski.