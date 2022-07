23. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu 7-15 sierpnia 2022 r.

DOBRY POCZĄTEK

Zaczynamy w pierwszą niedzielę sierpnia przedpremierowym pokazem filmu "Chrzciny" w reż. Jakuba Skocznia. Jego bohaterka Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość (chrzciny najmłodszego wnuka) do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń. W filmie poza grającą główną rolę Katarzyną Figurą (która dwa lata temu odwiedziła Zwierzyniec) występuje też Tomasz Schuchardt, który – razem z reżyserem Jakubem Skoczniem – będzie bohaterem spotkania tuż po projekcji. A seans zapowie i spotkanie poprowadzi krytyk filmowy i przyjaciel LAF Łukasz Maciejewski.