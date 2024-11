3,6 mln widzów. Takich scen w polskim kinie jeszcze nie było

Piotr Witkowski w mediach społecznościowych podziękował polskim widzom za oglądnie serialu, zachęcając przy tym do wspierania działań, które przyczynią się do powstania drugiego sezonu "Idź przodem, bracie". "Dużo piszecie o 2 sezonie. My też o nim marzymy, jeśli się Wam podoba, zostawcie na Netfliksie po serialu 2 łapki i polecajcie znajomym. Wtedy szanse na 2. sezon wzrosną!" - napisał aktor.