Bojkot filmu w kinach. "Poprawność polityczna motywowana interesami"

23-letnia Bailey w amerykańskich i europejskich recenzjach zbierała praktycznie same pochwały. Nawet u dziennikarzy, którzy samemu filmowi wystawili niską ocenę: "Ciekawy casting nie jest w stanie przysłonić brzydkich efektów specjalnych, nudy i braku kreatywnego ryzyka" – napisała dziennikarka "The Independent". Generalnie zachodnia prasa wspierała obsadową decyzję producentów "Małej Syrenki", co przełożyło się na komercyjny sukcesu filmu w Stanach Zjednoczonych, ale nie przyniosło efektu poza Ameryką.