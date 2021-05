Absurdalny i melodramatyczny. "Szybcy i wściekli 9" wystartowali i koszą kasę

Tymczasem za Wielkim Murem w ciągu weekendu na zakup biletów widzowie wydali ponad 150 mln dol. Lwią część tej kwoty zgarnęła hollywoodzka produkcja. "Szybcy i wściekli 9" zarobili w Chinach aż 135,6 mln dol. Jest to jeden z najlepszych wyników otwarcia w historii, co oznacza, że frekwencja w kinach w azjatyckim kraju niemal wróciła już do poziomu sprzed pandemii.