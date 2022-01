Adamczyk robi karierę za oceanem. Kolejna rola w hollywoodzkiej produkcji

Pierwszą z nich jest "Hawkeye". Każda produkcja oparta na komiksach Marvela należy do flagowych projektów wytwórni Disneya. Ta powstała na potrzeby platformy streamingowej Disney+. Pierwszy odcinek serialu miał premierę 24 listopada ubiegłego roku. Piotr Adamczyk wystąpił we wszystkich sześciu odcinkach. Zagrał członka nowojorskiego gangu dresiarzy, tzw. tracksuit mafia. Jego przerysowana kreacja została zauważona przez wielu krytyków w Stanach i zapewne otworzyła drogę do kolejnych aktorskich projektów Adamczyka za oceanem.