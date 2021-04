Adriana Kalska zagra Annę Przybylską? Przedstawiciel aktorki zabrał głos

Kilka dni temu Adriana Kalska zamieściła na Instagramie zdjęcie w peruce. Internauci szybko dostrzegli podobieństwo do Anny Przybylskiej. Rozpoczęło to spekulacje, jakoby aktorka miała wcielić się w zmarłą koleżankę po fachu. "Super Express" skontaktował się z agentem aktorki, by potwierdzić zaskakujące doniesienia. - Nic o tym nie wiem - odpowiedział Maciej Gajewski.