Agnieszka Holland o LGBT i udziale Polaków w Holokauście. "Nie dokonaliśmy spowiedzi"

Agnieszka Holland nakręciła film o czechosłowackim "cudotwórcy", który był przy tym gejem i aroganckim, narcystycznym manipulantem. Reżyserka przyznaje, że gdyby dziś dostała ten scenariusz, zastanawiałaby się, czy go kręcić. Bo część widowni mogłaby go wykorzystać do nagonki na LGBT.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Agnieszka Holland nakręciła film o czechosłowackim uzdrowicielu (ONS.pl)