Aktor nie zginął w wypadku. W końcu ujawniono przyczynę śmierci

Przez prawie trzy miesiące od wypadku spekulowano, co było przyczyną wjechania samochodem w ścianę budynku. Nic nie wskazywało na to, że aktor pędził z nadmierną prędkością i przez to mógł stracić panowanie nad pojazdem. Inna teoria mówiła o zasłabnięciu. Teraz już wiadomo, że aktor był martwy w momencie, gdy jego auto zjechało z ulicy.