Aktorka rezygnuje z gry w "Wiedźminie". Wszystko przez hejt?

Przypomnijmy, że "The Witcher: Blood Orgin" będzie opowiadać historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu "Wiedźmin". Widzowie dowiedzą się skąd pochodzi pierwszy wiedźmin, poznają też jego losy. Wiele miejsca zostanie również poświęcone wydarzeniom, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.