Aktorka wyjawiła swoją diagnozę. To po niej zdecydowała się na ten poważny krok

Florence Pugh, 28-letnia aktorka znana z takich filmów jak "Małe kobietki" i "Midsommar", wyznała w podcaście "She MD", że jej życie "całkowicie się zmieniło" po diagnozie PCOS (zespołu policystycznych jajników) i endometriozy. Obie te choroby mogą prowadzić do niepłodności, co skłoniło ją do podjęcia decyzji o zamrożeniu jajeczek.