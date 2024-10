"Nie słyszymy słowa cięcie". Intymna scena wymknęła się spod kontroli

Wypadek samochodowy splata ze sobą losy Almut (Florence Pugh) i Tobiasa (Andrew Garfield). Od momentu, kiedy trafiają na pogotowie, zaczyna w nich rodzić się silna wieź, która przeradza się w głębokie uczucie. Młodzi ludzie zakładają rodzinę, snują wspólne plany, ale wówczas dowiadują się, że Almut jest poważnie chora. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i determinuje do działań, które pozwolą docenić każdą chwilę życia. Melodramat w czystej postaci.