Aleksandra Popławska nie stroni od rozbieranych scen. "Zawsze jest to krępujące"

Aleksandra Popławska wystąpiła niedawno w filmie "Listy do M. 5" i w serialu "Minuta ciszy". Teraz można ją również oglądać w komedii "Nie cudzołóż i nie kradnij", w której miała do zagrania kilka odważnych scen. Dla aktorki to nie pierwszyzna – rozbierała się m.in. w "Mieście skarbów", "Klangorze", "Underdogu", "Watasze", "Szadzi", "Kobietach mafii". Co ją do tego skłoniło w przypadku "Nie cudzołóż i nie kradnij"?