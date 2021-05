Amazon chce kupić Bonda. Daje 9 miliardów dolarów

Amazon jest gotów wyłożyć na stół 9 mld dol. W świecie biznesu rozrywkowego nie jest to jakieś rekordowe przejęcie. Disney kupił aktywa Foxa za ponad 50 mln dol. W ich skład wchodziła jednak nie tylko spuścizna związana z wytwórnią filmową. The Walt Disney Company wzbogacił się m.in. o grupę kanałów telewizyjnych, 30 proc. udziału w platformie streamingowej Hulu czy usługi satelitarne. Natomiast MGM sprzedaje przede wszystkim prawa do swoich filmów.