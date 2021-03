Amerykański polityk ośmieszony. "Ona ma tylko 15 lat"

Rudy Giuliani był kiedyś bohaterem Ameryki. Jako burmistrz Nowego Jorku rozpoczął bezkompromisową walkę z przestępczością. Wzmocnił policję i zaprowadził porządek we wszystkich pięciu hrabstwach. Świat poznał go 11 września 2001 roku. Jego postawa w trakcie akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym na World Trade Center sprawiła, że stał się powszechnie szanowaną postacią. W 2008 roku kandydował w wyborach prezydenckich, ale ostatecznie nie uzyskał nominacji Partii Republikańskiej. Później został człowiekiem Donalda Trumpa.

Borat 2 - Rudy Giuliani scenes full HD

Rudy Giuliani, wraz z atrakcyjną aktorką, znalazł się bowiem w hotelowej sypialni. Ukryta kamera zarejestrowała, jak polityk leży na łóżku, dotyka dziennikarkę po biodrze, a w okolicach jego paska u spodni dzieją się "dziwne" rzeczy. W tym momencie do pokoju wpada Borat (Sacha Baron Cohen) i krzyczy: "Ona ma tylko 15 lat, jesteś dla niej za stary. Weź mnie, weź mnie". Giuliani ucieka. Ale to nie koniec tej historii.

Na żądanie polityka ochrona hotelu zamknęła ekipę filmową w pokoju, wezwano policję. Giuliani chciał przejąć materiał, na którym została zarejestrowana kompromitująca go scena. "Zadzwonił do wszystkich swoich gliniarzy z Nowego Jorku i powiedział, że doszło do wymuszenia, które jest przestępstwem federalnym" – wspomina producentka "Borata" Monica Levinson. W apartamentach hotelu członkowie ekipy filmowej byli przetrzymywani przez kilka godzin. Nagrany materiał był już jednak bezpieczny. Jedna z osób pracujących przy filmie, nim przyjechała policja, zdążyła go wynieść z hotelu.