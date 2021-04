Andrzej Seweryn miał aż 5 żon. Z ostatnią ożenił się 6 lat temu

Andrzej Seweryn niedawno świętował 75 urodziny. Aktor i reżyser, który zrobił karierę i w Polsce, i we Francji, miał bardzo bujne życie osobiste. Niewiele o nim mówił, starając się chronić prywatność swoją i swoich partnerek, ale co nieco i tak przedostawało się do mediów. Wiadomo, że Seweryn aż pięciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Ostatni raz w 2015 r. Wtedy ożenił się z Katarzyną Kubacką. Mówi się, że to będzie ostatnie małżeństwo aktora.