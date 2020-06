Anna Maria Sieklucka cieszy się z międzynarodowego sukcesu "365 dni". Twierdzi, że stała się inspiracją dla kobiet

- Dostaję tysiące wiadomości od osób z całego świata. Co ciekawe, nie tylko ze względu na to, że film obiegł cały świat, ale są to głównie kobiety, które dziękują mi za to, że je inspiruję. Jest to dla mnie duży impuls do dalszego działania i pielęgnowania tego, żeby cały czas kierować się niezmiennymi wartościami, które płyną prosto z serca.