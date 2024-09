Bał się niemal przez całe życie. "Żyłem poniżej poziomu ubóstwa"

Don Johnson wciąż jest aktywny zawodowo, choć przyznaje, że coraz częściej myśli o emeryturze. Jego majątek szacowany jest na 50 mln dolarów, więc środki do życia ma zapewnione. W wywiadzie przyznał jednak, że nawet gdy był już gwiazdą telewizji i bardzo dobrze zarabiał, to wciąż bał się ubóstwa. To była jego trauma z dzieciństwa.