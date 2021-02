Rodowicz pozazdrościła Krawczykowi. TVP nakręci o niej film

- W 1969 roku, na festiwalu w Sopocie spodobałam się Robertowi Kingstonowi, producentowi płytowemu z Anglii, który zasiadał w jury. To on zorganizował nagranie piosenki "Zakopane" po angielsku i moje koncerty z zespołem The Beach Boys w Londynie. Oplakatował nawet całe miasto! Ale Franio czuł, że jak pojadę, to już mogę nie wrócić. Zaczął mi robić straszne awantury, kazał dzwonić do Londynu i kłamać, że moja mama jest chora i nie mogę przyjechać - opowiedziała piosenkarka. Dziś Rodowicz i jej były manager się przyjaźnią.