Ben Affleck zrobił film o Nike i Michaelu Jordanie. "On rzucał nazwiska, ja łapałem za telefon"

- Sam Jordan wybrał ją do tej roli - pół żartem, pół serio mówił Affleck podczas premierowego pokazu. - Zresztą większość obsady została tak dobrana: pytałem go, kto najbardziej pasowałby do grania poszczególnych postaci, on rzucał nazwiska, a ja łapałem za telefon - dodał reżyser "Air".