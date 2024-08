Błyskawiczna premiera na vod. W czerwcu w kinach, a już dzisiaj do obejrzenia w domu

Reżyserką "The Watchers" jest Ishana Shyamalan i to jest jej debiut w tej roli. Film jest oparty na powieści A.M. Shine'a. Nie jest zaskoczeniem szybkie przejście "The Watchers" na streaming po premierze kinowej w czerwcu, która przyniosła zaledwie 33 mln dol. przy budżecie 30 mln dol.