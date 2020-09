Brad Pitt miał dołączyć do scjentologów. Wypłynęły szczegóły inicjacji

Gwiazdor przystał na to. Według relacji eks-scjentologów, miał przechodzić proces inicjacji w latach 1991-1993 r. Mogło się to skończyć tragicznie.

Dziennikarze "The Sun" rozmawiali z byłym członkiem Kościoła scjentologów, Michaelem Mallenem, który był wysoko postawiony w organizacji. To on miał nadzorować proces inicjacji Brada Pitta. Opowiada, jak musiał go poniżać podczas "terapeutycznych kursów".